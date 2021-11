Moderner Fünfkampf: Springreiten auch bei Olympia 2024 in Paris dabei - Ersatz wird gesucht

Sehen wir ähnliche Bilder auch in Paris 2024? © Imago

Das Springreiten im Modernen Fünfkampf wird trotz des Eklats von Tokio auch bei Olympia 2024 in Paris stattfinden. Erst danach wird es Änderungen geben.

Anders als erwartet treten die Änderungen aber erst nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris in Kraft.

Wie der Weltverband UIPM am Donnerstag mitteilte, wurde nach der Empfehlung der Innovationskommission ein „Konsultationsverfahren“ eingeleitet, um einen „geeigneten Ersatz“ für die nicht erst seit dem Skandal um die deutsche Athletin Annika Schleu umstrittene Disziplin zu finden.

Moderner Fünfkampf: Reiten wird nach Paris ersetzt

„Die Empfehlungen der UIPM-Innovationskommission stehen in der Tradition der Innovation, die die UIPM in ihrer DNA hat. In den letzten Jahrzehnten hat sich unser Sport immer wieder weiterentwickelt, um den veränderten Erwartungen der modernen Welt gerecht zu werden“, sagte UIPM-Präsident Klaus Schormann.