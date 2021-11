Champions League, Real Madrid: David Alaba steht in der Kritik

Besonders David Alaba machte gegen die Ukrainer kein gutes Spiel, wirkte in der Innenverteidigung unsicher. Mit seinem Nebenmann Eder Militao fehlte es an der Abstimmung, sodass Donzek ein ums andere Mal zum Abschluss kam. Auch beim Gegentreffer sah der Ex-Bayer nicht gut aus.

Die spanische Marca schrieb: „Alaba war nicht in Bestform.“ Real-Total bewertete den Auftritt des 29-Jährigen mit der Note 4,5. Laut der Plattform WhoScored war Alaba am Mittwochabend sogar der statistisch schwächste Spieler bei den Blancos.

Sobald Trainer Carlo Ancelotti den Österreicher in der Innenverteidigung auflaufen lässt, fehlt es Real an der nötigen Stabilität. Dabei wusste Alaba auf dieser Position beim FC Bayern zu überzeugen, machte unter Trainer Hansi Flick in den letzten Jahren als Innenverteidiger und Abwehrchef den Schritt in die Weltklasse und gewann in der Zentrale unter anderem 2020 das Triple. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)