Basketball-Bundestrainer Herbert: „Eigene Identität entwickeln“

Der neue Bundestrainer Gordon Herbert will mit der Basketball-Nationalmannschaft „eine eigene Identität“ entwickeln, die die Fans „in den Bann zieht“. Dies sagte der 62 Jahre alte Kanadier am Donnerstag in Nürnberg. Dort wird er auch am 25. November zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Estland sein Debüt in neuer Funktion geben, auf das er brenne.