Tennis: Wimbledon-Siegerin Peng Shuai zum Sex gezwungen?

Peng Shuai zählt zu den bekanntesten Sportlerinnen in China. Jetzt hat sie wohl schwere Vorwürfe gegen einen Politiker erhoben.

Am Dienstag tauchte nach übereinstimmenden Medienberichten auf dem verifizierten Weibo-Account (ein soziales Netzwerk in China) der ehemaligen Weltranglistenersten im Doppel (Wimbledon und French-Open-Siegerin) ein Beitrag auf, der sich direkt an Zhang richtete.