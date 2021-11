2. Bundesliga: Topspiele mit Schalke, HSV und St. Pauli LIVE auf SPORT1

Am 15. Januar ist dann erstmals in dieser Spielzeit ein Livespiel von Darmstadt 98 im Free-TV zu sehen: Die Hessen empfangen den Karlsruher SC. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

An den Spieltagen 20 und 21 sind dann noch einmal Schalke und St. Pauli im Zweitliga-Topspiel und damit im Free-TV LIVE auf SPORT1 im Einsatz: Am 22. Januar empfängt Erzgebirge Aue die Knappen, am 5. Februar ist der SC Paderborn an der Reeperbahn zu Gast.