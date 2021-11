FIFA 22: Dritter Patch nimmt sich Gameplay vor

Der neue Patch steht an © EA

Als FIFA 22 am 01. Oktober 2021 veröffentlicht wurde, hatte die Fußballsimulation so einige Probleme, die Unmut bei den Fans auslösten. Mit verschiedenen Patches wird das Spiel seitdem Schritt für Schritt verbessert. Das erste Title Update kümmerte sich um die zu starken Fernschüsse, während im zweiten Patch vor allem wichtige Stellschrauben bei der Defensiv-K.I. sowie zahlreichen Bugs gedreht wurden. Im dritten Title Update geht es nun unter anderem dem Gameplay an den Kragen.