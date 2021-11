Bundesliga: Termin für Bayern gegen BVB - Spieltagsansetzungen 2021

Die DFL veröffentlicht die Ansetzungen der Bundesliga-Spieltage 14 bis 21. Die Partie des FC Bayern beim BVB ist ein Topspiel - den Jahresabschluss bestreitet der FCB am Freitagabend.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Ansetzungen für die Spieltage 14 bis 21 in der Bundesliga vorgenommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Feststeht nun: Der Liga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist das Topspiel des 14. Spieltags. Das Duell steigt am Samstag, 4. Dezember, um 18.30 Uhr. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zudem wird der deutsche Rekordmeister zusammen mit dem VfL Wolfsburg als erstes Team in die Weihnachtspause entlassen: Die Partie der Wölfe in München eröffnet am Freitagabend, 17. Dezember, den 17. und letzten Spieltag des Jahres. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)