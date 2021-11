Anzeige

Champions League, BVB - Ajax: Netz-Hass für Antony Hohn und Spott für Ajax-Star

Rose entsetzt: "Warum er danach Kino macht..."

SPORT1

BVB-Profi Mats Hummels fliegt in der Champions League vom Platz, nachdem sich Gegenspieler Antony theatralisch über den Rasen rollte. Nun kassiert der Ajax-Star reichlich Hohn und Spott.

Spieler des Spiels - oder Schauspieler des Spiels?

Anzeige

Aufgrund der Szene mit Mats Hummels, die zum Platzverweis des BVB-Profis führte, erntet er in den Sozialen Medien aber vor allem Hohn und Spott. (STIMMEN ZUM SPIEL: „Absurde Fehlentscheidung - und ich glaube, er weiß es“)

„Sollte eher ein Oscar sein“, kommentierte ein User auf Instagram das Foto Antonys mit der UEFA-Auszeichnung, ein andere bezeichnete den 21 Jahre alten Brasilianer als „wirklich tollen Schauspieler“.

Damit spielen die Kritiker auf Antonys Reaktion nach Hummels‘ Foul in der 29. Minute an. Der Außenstürmer der Niederländer schrie nach dem Kontakt mit dem Dortmunder laut auf, hielt sich das Bein, fiel theatralisch zu Boden und windete sich lange auf dem Rasen.

Hummels tobt wegen Antony: „Grob unsportlich“

Die Folge: Glatt Rot für Hummels!

Der STAHLWERK Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV und im Stream auf SPORT1

Antony selbst sei nach Abpfiff zu Hummels gegangen und habe gesagt, dass es keine Rote Karte gewesen sei. „Er ist ein super Fußballer. Jetzt muss er noch lernen, Sportler zu werden. Dann wird er vielleicht noch besser“, lautete Hummels‘ harsches Urteil.

Anzeige

„And the Oscar goes to ...“

Auf seinem Instagram-Account kassierte Antony viele weitere spöttische Kommentare. „And the Oscar goes to ...“, spielte ein weiterer User auf die Film-Preisverleihung an. Ein offenbar deutschsprachiger User schlug in die gleiche Kerbe: „Sollte lieber nach Hollywood mit seinen Showeinlagen.“

Ein anderer griff Hummels‘ Aussagen auf und schrieb von einem „schlechten Sportsmann“.

Auch auf Twitter sorgte die Szene für reichlich Diskussionen. Während sich der offizielle BVB-Account mit drei Fragezeichen einfach nur wunderte, wählte ein Twitter-User recht deutliche Worte: „Das ist halt wirklich einfach nur noch peinlich.“

SPORT1 zeigt eine Auswahl an Tweets zur Szene mit Hummels und Antony:

Anzeige

Alles zur Champions League bei SPORT1