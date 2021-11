Olympia in Peking: DJV fordert Garantie für freie Berichterstattung

Die Olympische Winterspiele 2022 in Peking stehen nicht erst seit gestern in der Kritik © AFP/SID/LOUISA GOULIAMAKI

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordert vom IOC eine Garantie für eine freie Berichterstattung bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar). Das Internationale Olympische Komitee sei „verantwortlich dafür, dass die Journalistinnen und Journalisten während der Spiele in China frei und ungehindert berichten können“, sagte der DJV-Vorsitzende Frank Überall.