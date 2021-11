King Of Fighters XV: Open Beta startet am 20. November

Anzeige

Gemeinsam mit der Open Beta wurde auch die neue Kämpferin, Dolores, angekündigt. © SNK

Entwickler SNK wird PlayStation-Nutzern über die Dauer von 3 Tagen die Möglichkeit geben den heiß erwarteten Fighting Game-Titel, The King of Fighters XV, ausgiebig zu testen.

Während Sonys State of Play-Präsentation am 27. Oktober wurde die Open Beta für The King of Fighter XV angekündigt. Diese findet nach europäischer Zeit vom 20. November um 4 Uhr, bis zum 22. November um 16 Uhr statt. Zugriff erhalten Spieler auf der PlayStation 4 und PlayStation 5. Erscheinen soll der Titel am 14. Februar 2022 für PlayStation 4 und 5, Xbox und PC.

Kern der Open Beta von The King of Fighters XV werden die, von Rollback-Netcode gestützten, Online-Matches sein. Spielern stehen sowohl Quick Casual Matches, als auch Room Matches zur Verfügung. Zusätzlich gewährt SNK ihren Nutzern die Möglichkeit einen Trainingsmodus zu nutzen, um offline den Titel zu lernen. Zwar erlaubt der Entwickler keinen Offline-Versus (Ziel der Beta soll schließlich das Testen der Online-Verbindung sein), aber die Option sich in einem Trainingsmodus auszutoben sorgt für Vorfreude bei den Fans.

Es werden acht Charaktere spielbar sein: Kyo, Iori, Chizuru, Shun‘ei, Shermie, Chris, Yashiro und Dolores. Letztere ist ein kompletter Newcomer und wurde zeitgleich mit der Beta enthüllt.

SNK stellt vor: Dolores

Erst vor kurzem wurde ein Neuankömmling im King of Fighters-Universum präsentiert: Isla feiert in The King of Fighter XV ihr Debüt. Doch SNK stellt direkt einen weiteren, brandneuen Charakter vor: Dolores.

In ihrem Reveal-Trailer zeigt uns die taffe Kämpferin noch nicht viel von ihrem Move-Set. Allerdings scheint ihr Design auf Angriffen zu basieren, die den Gegner mit Erde, Sand und Steinen bombardiert. Die Animationen lassen einen dabei etwas an den Mumien-Kämpfer Kan-Ra aus Killer Instinct denken.