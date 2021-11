Borussia Dortmund: Ex-Schiedsrichter über Rot für Mats Hummels

Wagner ergänzt: „Aufgrund des dem VAR zur Verfügung stehenden Bildermaterials - die Sicht von der Seitenlinie von vorne in den Zweikampf hinein - hätte er diese Sequenz dem Schiedsrichter in der Review Area zur Verfügung stellen müssen.“

Hummels: „Keine Ahnung, wie man da Rot geben kann“

Und weiter: „Als er bei der Roten geblieben ist, war ich wirklich ungläubig. Es war eine absurde Fehlentscheidung, die das Spiel entschieden hat. Und ich glaube, er weiß es. Ich werde ihn gleich in der Kabine fragen, was er gesehen hat. Ich will wissen, was er gesehen hat, das würde mich brennend interessieren.“