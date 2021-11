Kurz vor Olympia: Eiskunstlauf-Star Hanyu erneut verletzt

Yuzuru Hanyu hat sich erneut am Knöchel verletzt © AFP/SID/POOL FOR YOMIURI

Der Doppel-Olympiasieger aus Japan sagte deshalb seinen Start für das Grand-Prix-Event in Tokio (12. bis 14. November) ab. Er sei „sehr frustriert“, sagte Hanyu, der sich nach einem Sturz eine Bänderverletzung zuzog und kündigte an, „schnell wieder aufs Eis“ zurückkehren zu wollen. Einen Zeitpunkt nannte der Goldmedaillengewinner der Spiele von Sotschi und Pyeongchang aber nicht.

Bereits im Vorfeld der Spiele in Südkorea war Hanyus Goldmission wegen einer Verletzung am selben Knöchel in Gefahr. Damals musste er drei Monate pausieren. In Peking peilt Hanyu ? voraussichtlich einer der größten Stars der Spiele ? im Duell mit Weltmeister Nathan Chen (USA) sein drittes Olympia-Gold in Serie an.