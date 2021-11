Felix Magath poltert: FC Bayern ist "eine Abart von Fußball"

„Das ist doch das, was sich im Fußball entwickelt hat. Es geht nur noch ums Geld. Und sie gucken alle nur noch nach Bayern München“, schimpfte Magath in der ZDF-Sendung Markus Lanz , die sich mit dem Thema „Geld und die Moral im Profifußball“ widmete. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Felix Magath: FC Bayern „eine Abart von Fußball“

„Da ist nix entwickelt. Da ist nichts zusammengefügt. Die holen sich irgendwo, weil sie mehr Geld haben als alle anderen hier in der Liga, sind sie unangefochten, seit, was weiß ich, 20 Jahren, so weit oben, dass keiner mehr drankommt“, führte der langjährige Trainer weiter aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)