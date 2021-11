ADAC GT Masters: 13 Fahrer mit Titelchancen vor dem Saisonfinale

Die Audi-Piloten Mies/Feller haben vor dem Saisonfinale am Wochenende in der Eifel vier Punkte Vorsprung auf das Mercedes-Duo Luca Stolz/Maro Engel (Brachbach/München), 56 Zähler sind maximal zu holen.

26 Zähler hinter der Spitze liegen der Hamburger Maximilian Buhk und Teamkollege Raffaele Marciello (Italien). "Aufgeben ist für uns natürlich dennoch keine Option. Immerhin haben wir allein am Rennsonntag in Hockenheim zwölf Punkte auf die Spitze gutgemacht, was zeigt, wie schnell sich das Blatt wenden kann", sagte Mercedes-Pilot Buhk: "Wir haben ein starkes Paket, das haben wir während der gesamten Saison bewiesen. Beim Finale kann alles passieren ? zumal bei einem Rennen Anfang November in der Eifel."