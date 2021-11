Wasserball: Trauer um früheren Rekordnationalspieler Hermann Haverkamp

Der Wasserballsport in Deutschland verliert einen ganz Großen. Hermann Haverkamp spielt fast 200 Mal für die Nationalmannschaft.

Trauer um Hermann Haverkamp: Der frühere Wasserball-Rekordnationalspieler ist am Mittwoch im Alter von 79 Jahren verstorben.

Das gab sein ehemaliger Verein SV Bayer Uerdingen 08 bekannt. Haverkamp betritt zwischen 1960 und 1973 197 Länderspiele, mit der Nationalmannschaft nahm er an den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko-Stadt (10. Platz) und 1972 in München (4. Platz) teil. Mit dem ASC Duisburg wurde er vier Mal deutscher Meister.