NHL: Nächste Gala-Vorstellung von Draisaitl

Frankfurt am Main (SID) - Mit einer weiteren Gala-Vorstellung hat Starspieler Leon Draisaitl die Edmonton Oilers zum nächsten Erfolg in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL geführt. Beim 5:2 gegen die Nashville Predators glänzte Deutschlands Sportler des Jahres mit zwei Treffern sowie einer Vorlage und eroberte mit nun 20 Punkten die Führung in der Scorerliste. Sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid bereitete zwei Tore vor und folgt auf Rang zwei (19).