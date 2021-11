NHL: Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers mit nächster Gala zum Sieg gegen Nashville Predators

Draisaitls Volltreffer: Sie ist sein Rückhalt in dieser Saison

Leon Draisaitl und seine Oilers klettern hingegen durch den Sieg auf Platz eins der Pacific Division und belegen auch in der Gesamtwertung den Platz an der Sonne mit acht Siegen aus den ersten neun Saisonspielen. (NEWS: Alles Wichtige zur NHL)

Draisaitl stellt Rekord von Legende Lemieux ein

Für den deutschen setzt sich sein Lauf in dieser Saison weiter fort. Mit 20 Torbeteiligungen nach nur neun Spielen ist der 26-Jährige weiterhin der Topscorer der amerikanischen NHL.

Doch damit nicht genug: 20 Scorerpunkt in den ersten neun Spielen einer Saison schaffte vor Draisaitl überhaupt nur ein Spieler in der NHL-Geschichte.

Legende Mario Lemieux von den Pittsburgh Penguins schaffte das in der Saison 2002/03. Mit dem zweimaligen NHL-Champion und dreimaligen MVP der Liga befindet sich Draisaitl in erlauchter Gesellschaft.

Als Nächstes steht für den Deutschen und seine Oilers in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Heimspiel gegen die New York Rangers an.