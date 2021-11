3. Liga: Borussia Dortmund II – SV Meppen (Freitag, 19:00 Uhr)

Die Reserve von Borussia Dortmund will gegen den SV Meppen die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Am letzten Spieltag nahm der BVB II gegen den FC Viktoria 1889 Berlin die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Letzte Woche siegte der SV Meppen gegen Türkgücü München mit 1:0. Damit liegt Meppen mit 21 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.

Die Abwehr ist mit bislang 18 Gegentreffern nicht das Prunkstück von Dortmund II, dafür schloss aber der Angriff 21-mal erfolgreich vor dem gegnerischen Tor ab. Zur Entfaltung ist Borussia Dortmund II daheim noch nicht gekommen, was acht Punkte aus sechs Partien demonstrieren. Das Heimteam kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur drei Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den zehnten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig.