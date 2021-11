3. Liga: MSV Duisburg – FC Viktoria 1889 Berlin (Freitag, 19:00 Uhr)

Den Zebras steht gegen Viktoria eine schwere Aufgabe bevor. Die neunte Saisonniederlage kassierte Duisburg am letzten Spieltag gegen Hallescher FC. Vikt. Berlin siegte im letzten Spiel gegen Borussia Dortmund II mit 2:1 und belegt mit 21 Punkten den fünften Tabellenplatz.

Mehr als Platz 19 ist für den MSV Duisburg gerade nicht drin. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 24 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit dem Gewinnen taten sich die Zebras zuletzt schwer. In fünf Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.