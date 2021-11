3. Liga: 1. FC Saarbrücken – 1. FC Kaiserslautern (Freitag, 19:00 Uhr)

Am Freitag trifft der 1. FC Saarbrücken auf den 1. FC Kaiserslautern. Anstoß ist um 19:00 Uhr. Am letzten Spieltag kassierte Saarbrücken die dritte Saisonniederlage gegen den SV Waldhof Mannheim. FCK zog gegen die FC Würzburger Kickers am letzten Spieltag mit 0:2 den Kürzeren.