3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Waldhof Mannheim (Freitag, 19:00 Uhr)

Mehr als Platz 17 ist für den Sport-Club Freiburg II gerade nicht drin. Wer den Sport-Club als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 59 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. In den letzten fünf Spielen schaffte Freiburg II lediglich einen Sieg.

Trumpft der Sport-Club Freiburg II auch diesmal wieder mit Heimstärke (3-2-2) auf? Bessere Chancen werden auf jeden Fall den Gästen (1-4-1) eingeräumt. Mit sechs Siegen war Mannheim genauso häufig erfolgreich, wie der Sport-Club in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.