2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Hannover 96 (Samstag, 13:30 Uhr)

Gegen die Fortuna soll 96 das gelingen, was den Gästen in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Düsseldorf erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit FC Hansa Rostock hervor. Hannover trennte sich im vorigen Match 1:1 vom FC Erzgebirge Aue.