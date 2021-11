Bundesliga: FC Bayern München – Sport-Club Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der SC fordert im Topspiel den FC Bayern München heraus. Zuletzt kam der FCB zu einem 5:2-Erfolg über den 1. FC Union Berlin. Freiburg strich am Samstag drei Zähler gegen SpVgg Greuther Fürth ein (3:1).

Ein gutes Vorzeichen: Auf heimischem Terrain läuft es diese Saison für den FC Bayern München wie am Schnürchen (4-0-1). Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gastgeber stets gesorgt, mehr Tore als der Tabellenführer (38) markierte nämlich niemand in der Bundesliga. Zwölf Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für den FCB dar.