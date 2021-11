Bundesliga: VfB Stuttgart – DSC Arminia Bielefeld (Samstag, 15:30 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien steht die Arminia am Samstag im Spiel gegen den VfB mächtig unter Druck. Am letzten Spieltag kassierte Stuttgart die vierte Saisonniederlage gegen den FC Augsburg. Am vergangenen Spieltag verlor Bielefeld gegen den 1. FSV Mainz 05 und steckte damit die fünfte Niederlage in dieser Saison ein.