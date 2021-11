2. Liga: SC Paderborn 07 – FC Ingolstadt 04 (Samstag, 13:30 Uhr)

Nach nur einem Punkt aus den zurückliegenden fünf Partien steht der FCI am Samstag im Spiel gegen Paderborn mächtig unter Druck. Der SC Paderborn 07 hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Sonntag bezwang man den Karlsruher SC mit 4:2. Am letzten Spieltag nahm Ingolstadt gegen den SSV Jahn Regensburg die neunte Niederlage in dieser Spielzeit hin.