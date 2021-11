Champions League: Diese Teams stehen im Achtelfinale - Bayern, Liverpool, Ajax und Juventus schon durch

Der FC Bayern sicherte sich als eines des ersten Teams vorzeitig den Achtelfinaleinzug. Auch drei weitere Klubs stehen bereits in der Runde der letzten 16.

Am 4. Spieltag der Gruppenphase sicherten sich bereits vier Teams das Ticket für die Runde der letzten 16. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Den Anfang machten am Dienstagabend Juventus Turin und der FC Bayern München. Die Alte Dame löste das Ticket durch einen 4:2-Sieg gegen Zenit Sankt-Petersburg und steht nach vier Spielen bei 12 Punkten in der Gruppe H. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Auch die Bayern weisen 12 Zähler auf, das Team von Julian Nagelsmann hielt sich in der Königsklasse bisher schadlos, fegte Benfica Lissabon mit 5:2 aus der Allianz Arena und festigte die Spitze in der Gruppe E. ( Service: Tabellen der Champions League )

Am Mittwoch zogen zwei weitere Teams nach: Der FC Liverpool sicherte sich durch ein 2:0 gegen Atlético Madrid die Achtelfinalteilnahme. In der Gruppe des BVB zog Ajax Amsterdam nach dem 3:1-Sieg gegen die Dortmunder in die K.o-Runde ein.