Champions League: Liverpool nach Sieg gegen Atlético im Achtelfinale - City und Sporting siegen

Der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp ist vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Die Reds besiegten den spanischen Meister Atletico Madrid souverän mit 2:0 (2:0) und sicherten sich in Gruppe B den ersten Tabellenplatz.

Diego Jota (13.) und Sadio Mane (21.) erzielten die Treffer für Liverpool, das nach der Roten Karte gegen Madrids Felipe (36.) fast eine Stunde in Überzahl agierte. Atletico rutschte auf Rang drei ab.

Manchester City machte unterdessen einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Die Mannschaft von Pep Guardiola gewann gegen Club Brügge mit 4:1 (1:1) und sprang in Gruppe A an die Tabellenspitze. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)