Borussia Dortmund: Mats Hummels fliegt gegen Ajax Amsterdam vom Platz

„Ich glaube, dass er da in der Premier League nicht einmal Gelb geben würde. Und dann gibt er in einem anderen Wettbewerb die Rote Karte. Da fehlt mir jegliches Verständnis“, wurde DAZN -Experte Sandro Wagner deutlich.

Dritter Platzverweis für Hummels: „Besondere Tragik“

Für Hummels ist der Platzverweis ein bitteres und seltenes Erlebnis. Der 32-Jährige wurde insgesamt zum dritten Mal vom Feld gestellt - zum ersten Mal in einem Spiel in der Königsklasse.

Bei den beiden anderen Platzverweisen handelte es sich um eine Rote Karte und eine Gelb-Rote Karte, die er beide im Trikot des BVB gesehen hatte. In 118 Pflichtspielen für den FC Bayern wurde der Innenverteidiger nie vom Platz gestellt.

„Dass der heute voran gehen will und Zeichen setzen will spricht für ihn und das ist jetzt die besondere Tragik. Er darf auf keinen Fall so reingehen aber das muss nicht zwingend Rot geben“, analysierte Sportjournalist Oliver Müller im SPORT1-Fantalk.