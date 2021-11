Manchester United: Paul Scholes schießt gegen Pogba

Es geht in die nächste Runde - Paul Scholes, seines Zeichens Legende von Manchester United, hat sich im Rahmen des Champions League Spiels seines Ex-Klubs bei Atalanta Bergamo (2:2) erneut negativ über Paul Pogba geäußert.

Im Spiel bei Atalanta zeigte Pogba eine eher mäßige Leistung und wurde in der zweiten Hälfte beim Stand von 1:2 für Nemanja Matic ausgewechselt. „Das größte Problem an Paul ist seine Konzentration. Er geht manchmal mit den Feen spielen“, legte Scholes nach.

Scholes: Pogba braucht „erfahrene Menschen hinter sich“

„Bei Juventus Turin hat er in einer intakten Mannschaft gespielt, weswegen er verpflichtet wurde. Aber in diesem Team hatte er aggressive, erfahrene Mitspieler wie Andrea Pirlo, Giorgi Chiellini, Leonardo Bonucci oder Gianluigi Buffon. Er braucht jemanden, den er total respektiert, er braucht erfahrene Menschen hinter sich“, glaubt Scholes, der ergänzt, dass er nur Cristiano Ronaldo in der Position sieht, um diese Rolle bei den Red Devils auszuführen.