2. Bundesliga: KSC - HSV LIVE im Free-TV und Stream - Hamburg unter Druck

In der 2. Bundesliga kommt es zum Duell der Verfolger zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV. Vor allem der HSV steht nach vielen Remis unter Zugzwang.

Am Samstag empfängt der Karlsruher SC den Hamburger SV - und wer den Anschluss an die Aufstiegsränge nicht verlieren will, sollte besser einen Sieg einfahren.