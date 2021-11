Champions League: Kurioser Versprecher bei Tagesschau hievt VfL Bochum in Königsklasse

Der VfL Bochum in der Champions League?

Zuschauer der Tagesschau dürften am Mittwochvormittag ihren Ohren nicht getraut haben. Sprecher Claus-Erich Boetzkes beförderte den Revierklub kurzerhand in die Königsklasse. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der 65-Jährige meinte natürlich den VfL Wolfsburg, im Hintergrund wurde auch ein Jubelbild der Wölfe eingeblendet. Die Niedersachsen hatten am Dienstagabend dafür gesorgt, dass Florian Kohfeldt sein Trainer-Debüt in der CL erfolgreich gestaltete .

Der kuriose Versprecher ging sofort viral. Auch die Bochumer reagierten auf den Fauxpas des Tagesschau-Sprechers. „Er will uns einfach in der Champions League sehen. Können wir nachvollziehen“, schrieb der Bundesliga-Aufsteiger bei Twitter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

In der Königsklasse war Bochum bisher noch nicht vertreten, wohl aber im UEFA-Cup. 1997/98 scheiterte das Team im Achtelfinale an Ajax Amsterdam, 2004/05 war in der 1. Runde gegen Standard Lüttich Endstation.