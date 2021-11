DOSB: Hörmann zu Nachfolge: "Ein knappes Wahlergebnis wäre das Schlechteste"

Alfons Hörmann, scheidender Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), wünscht sich für seinen Nachfolger eine „möglichst breite Zustimmung. Ein knappes Wahlergebnis wäre das Schlechteste, was dem Sport in diesen Zeiten mit den großen Herausforderungen passieren könnte“, sagte der 61-Jährige im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagausgabe).

Hörmann legt sein Amt nieder, nachdem durch einen anonymen Brief Zweifel an seiner Führung aufgekommen waren. Bei der DOSB-Mitgliederversammlung am 4. Dezember in Weimar steht die Neuwahl an. "Es wäre wichtig, eine Person zu finden, die möglichst neutral und völlig frei von eigenen Interessen agieren kann", sagte Hörmann.