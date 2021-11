Der Anti-Haaland! Wie BVB bei Steffen Tigges 1. FC Köln abblitzen ließ

Tigges gegen Ajax? BVB mit Reus und Hazard

Zwar ist Marco Rose mit der Entwicklung des 23 Jahre alten U23-Spielers total zufrieden, aller Voraussicht nach wird der BVB-Coach am Mittwochabend (Champions League: Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der Spitze seines 4-4-2-Rautensystems aber auf Kapitän Marco Reus und den wiedererstarkten Thorgan Hazard setzen.

Tigges von Osnabrück zum BVB - und in die Spitze

Im Sommer 2019 feierte der Mittelstürmer mit dem VfL Osnabrück den Aufstieg in die 2. Liga. Und trotzdem entschied sich Tigges, der seinerzeit auf 80 Drittligaspiele für den VfL kam, für einen Wechsel in die Regionalliga zur BVB-Reserve.

Der Grund: Der BVB II erkannte, dass Tigges in die Sturmspitze gehört und winkte zudem mit Spielpraxis. „In Osnabrück spielte er teilweise als linker Verteidiger und im rechten Mittelfeld“, erzählt Reporter Müller. „Der BVB hat etwas Besonderes in ihm gesehen und Osnabrück keine großen Anstalten gemacht, ihn zu halten.“

Köln wollte Tigges - BVB blockt ab

Warum? „Wir sind überzeugt davon, dass Tiggi hier am rechten Ort ist“, sagt der Coach über seinen Schützling: „Er ist mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende.“

Auch England-Klubs wollen Tigges

Was am bodenständigen Tigges besonders gefällt: „Das ist ein richtig guter Junge“, findet Müller. „Jemand mit dieser Biografie tut dem BVB gut. Er ist der Anti-Prototyp, was die aktuelle Fußballer-Generation angeht. Er kennt noch die Aschenplätze aus Osnabrück.“

