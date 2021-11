BVB - Ajax: Champions League heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Beim letzten Duell setzte es für Borussia Dortmund in der Champions League eine deftige Niederlage. Nun steht das Rückspiel gegen Ajax Amsterdam an.

So können Sie BVB - Ajax live im TV & Stream verfolgen:

Champions League: BVB mit Wut gegen Ajax

„Wut kann ein Antreiber sein. Wir müssen eine ganz andere Haltung an den Tag legen, um sie in die Knie zu zwingen“, forderte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl vor dem wegweisenden Spiel am Mittwoch - ansonsten droht in der Champions League das Aus in der Gruppenphase. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)