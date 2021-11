CS:GO: PGL Major Stockholm - Status Quo der WM

Anzeige

Nach langer coronabedingter Pause findet in Stockholm wieder ein CS:GO-LAN-Event statt. © Valve

Marc Engelbrecht

Die Weltmeisterschaft geht in die heiße Phase. Beim Major in Stockholm sind die ersten Entscheidungen bereits gefallen. Wer kann am Ende den CS:GO-Olymp besteigen?

Das Warten hat ein Ende. Nach fast zwei Jahren Abstinenz kehrt die Beletage des CS:GO-eSports zurück auf die große Bühne. Lange Zeit konnten Fans die eSports-Szene aufgrund der Corona-Pandemie nur online verfolgen. Doch jetzt öffnen sich die Tore. Zur Weltmeisterschaft in Counter Strike sind erstmals wieder Zuschauer zugelassen und wer eines der begehrten Tickets ergattern konnte, kann sich in Stockholm auf Gameplay der Güteklasse freuen.

Zum Mega-Event in der schwedischen Hauptstadt reisen insgesamt 24 Teams an, die nicht nur um den Titel, sondern auch um ein Preisgeld in Höhe von 2 Millionen Dollar spielen. Unter den großen Namen des Teilnehmerfeldes befindet sich auch ein deutsches Roster. Durch das positive Ergebnis beim IEM Fall Europe konnten sich die Jungs der Berliner eSports-Organisation BIG ihren Platz beim Major sichern. Für sie beginnt der Kampf um die Krone in der Challenger-Stage.

Mittlerweile ist das Turnier in vollem Gange und die ersten Entscheidungen sind bereits gefallen. Vor dem Start der KO-Phase wird es Zeit für einen Blick auf den Status Quo.

Das Turnierformat in der Übersicht

Der Weg ins Finale unterscheidet sich von Team zu Team. Wer über die Saison hinweg ausreichend Punkte in den Regional-Major-Ranking-Wettkämpfen gesammelt hat, profitiert beim Final-Event. Acht Roster qualifizieren sich also aufgrund ihrer Leistungen für Runde Zwei, die als „New Legends Stage“ bezeichnet wird. Die übrigen Teilnehmer starten in der „New Challengers Stage“. Zum deutschen Vertreter BIG gesellen sich hier namhafte Organisationen wie der FaZe Clan oder MOUZ. Das Turnier wird im sogenannten Buchholz-Format ausgetragen.

Die besten Acht der ersten Ausscheidungsrunde wahren ihre Chance auf den Gesamtsieg. Im Swiss-System müssen drei Duelle gewonnen werden, um aufzusteigen. Wer dreimal unterliegt, muss die Heimreise antreten. Gespielt wird im Best-of-One-Format. Die Entscheidungspartien zum Einzug in die Legends Stage oder um den Turnierverbleib finden dagegen in einer Best-of-Three-Serie statt.

Die „New Legends Stage“ funktioniert nach dem selben Prinzip, sodass letztlich die acht stärksten Teams in die KO-Phase vorrücken. Von da an zählt jedes Matchup. Eine schwache Performance kann die Titelhoffnungen begraben. Über ein Single-Elimination-Bracket, analog der KO-Phase einer Fußball-WM, wird am Ende der Weltmeister gekürt.

Der Status Quo des Events: Challenger Stage

Die Challengers Stage ist beendet. Nach vielen intensiven und engen Runde steht aus deutscher Sicht leider ein enttäuschendes Ergebnis auf dem Papier. BIG verpasste im „Do-or-Die-Matchup“ gegen MOUZ den Sprung in die nächste Stage. Damit endet die Reise der Berliner mit einem 2-3 im Schweizer System und das obwohl zwei der ersten drei Duelle gewonnen werden konnten.

Die positiven Schlagzeilen schrieben andere Teams. Der FaZe-Clan bot eine überzeugende Vorstellung und qualifizierte sich souverän mit drei Siegen aus drei Matchups. Ferner gingen einige der besten Plays der Challengers Stage auf das Konto der amerikanischen Organisation. So konnte der Schwede Olof „olofmeister“ Kajbjer Gustafsson vor heimischen Publikum im Duell mit Team Spirit einmal das gesamte Roster ausschalten. Gleiches gelang Teamkollege Håvard „rain“ Nygaard gegen virtus.pro.

Einen Ausrutscher konnte sich die russische Organisation virtus.pro allerdings erlauben. Abgesehen von der klaren Niederlage gegen FaZe zog das pan-europäische Roster mit einem 3-1 in die Legends-Stage ein. Als einer der Gewinner eines S-Tier-Events in 2021 - dem cs_summit 7 - unterstrich das Team die hohen Ambitionen. Gleiches gilt für Heroic. Die Dänen setzen sich in der ESL Pro League Season 13 durch und zählen ebenfalls zu den Geheimfavoriten.

Der Status Quo des Events: Legends Stage

Mit dem Abschluss der Legends-Stage steht das Single-Elimination-Bracket für den Weg ins Finale fest. Die besten Aussichten auf den Triumph in Stockholm hat nach jetzigem Stand das ukrainische Team Natus Vincere. Mit breiter Brust aufgrund der zahlreichen Erfolge in 2021 und angeführt von Oleksandr „s1mple“ Kostyliev, einem der besten CS:GO-Spieler der Welt, spielte das Roster groß auf und wurde dem eigenen Anspruch gerecht. Platz eins im Swiss-System war Lohn ihrer starken Plays.

Die Liste der europäischen Anwärter auf den PGL-Sieg ist länger. MIt G2, Team Vitality und den Ninjas in Pyjamas waren drei klangvolle Orgas bereits als Legenden qualifiziert. Tatsächlich konnten das Trio zusammen die 2. Runde überstehen und wird versuchen Natus Vincere, Einhalt zu gebieten, auch wenn in dieser Season die CIS-Region deutlich überlegen war. Für Vitality kommt es Viertelfinale direkt zum Aufeinandertreffen mit den Ukrainern. Die Ninjas und G2 duellieren sich untereinander.