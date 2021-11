Schwimmen, Kurzbahn-EM: Gose gewinnt erste Medaille für deutsche Schwimmer

Nachwuchshoffnung Isabel Gose hat den deutschen Schwimmern bei der Kurzbahn-EM im russischen Kasan die erste Medaille beschert. Die 19-Jährige aus Magdeburg schwamm im Finale über 800 m Freistil in 8:10,60 Minuten zu Bronze.

Als Siebter schlug Ole Braunschweig (Berlin) in persönlicher Bestzeit von 23,28 Sekunden im Finale über 50 m Rücken an.

Nach dem nächsten Edelmetall für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) greift am Donnerstag (17.40 Uhr MEZ) Olympiasieger Florian Wellbrock. Der 24-Jährige war am Mittwochmorgen als Zweitschnellster der Vorläufe hinter dem italienischen Titelverteidiger und Weltrekordler Gregorio Paltrinieri in den Endlauf über 1500 m Freistil eingezogen.