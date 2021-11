2. Bundesliga: Flutlicht an mit U21-Stadionsprecherin Laura Engelhardt

„Ich glaube, dass ich von der Persönlichkeit her nicht die Rampensau bin, die man in der Ersten und Zweiten Liga oft so findet.“

Dabei hatte sie „nie ein großes Vorbild“ für diese Liebe, erinnert sich die Cluberin. Bei ihren Großeltern lief Mitte, Ende der 1980er eher Tennis. Über das Interesse am Fußball sagt sie: „Ich meine tatsächlich, dass das so aus mir herauskam.“ Ihr Onkel nimmt sie irgendwann mit den Cousins mit zu einem Spiel des 1. FC Nürnberg - und ab da ist alles klar. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Ehrenamtlich dabei beim Sommermärchen

„Da bin ich sehr behutsam eingearbeitet worden.“ Die Vorbereitung beginnt für sie bereits in der Woche vor dem Spiel, um während der Partie als „Infotainment-Schalter“ fit zu sein. Also Fakten zum eigenen Team und dem Gegner zu liefern.

Wichtig ist Engelhardt, vorab beim Gastverein abzufragen, wie die Namen der Spieler ausgesprochen werden, was oft gar nicht so einfach sei, da Betreuer häufig eher die Spitznamen nutzen und das selbst nicht wüssten.

Engelhardt: Eine echte Cluberin

Als Mitarbeiterin des Vereins sei sie offenbar in einer anderen Rolle als Kolleginnen in den Medien, mutmaßt sie. „Ich glaube, ich bin da einfach etabliert.“ Über die toxische Seite des Fußballs macht Engelhardt sich so ihre Gedanken, hinterfragt Mechanismen, ist kritisch und unnachgiebig. Denn Sprüche bekommt auch sie ab und an zu hören, Kategorie: „Kannste dich mal ausziehen?“ Der Weg im Fußball ist eben doch noch weit, bei allen Erfolgen.