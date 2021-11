Champions League heute live: RB Leipzig - PSG im TV, Stream, Ticker

RB Leipzigs Motor stottert unter Jesse Marsch. In der Champions League droht das frühe Aus gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain , das ohne Lionel Messi auskommen muss.

Die Zeichen für RB Leipzig stehen klar auf Abschied, doch zumindest in den vereinseigenen Medien ist das Kapitel Königsklasse noch nicht abgehakt. „Wir geben noch nicht auf“, heißt es kämpferisch auf der Webseite. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

So sehen Sie Leipzig - PSG live im TV & Stream:

Champions League live: Leipzig muss gegen PSG punkten

Fest steht: Verlieren die Sachsen am Mittwoch auch das Rückspiel gegen die Edelkicker von PSG muss sich Leipzig aus der Champions League verabschieden. „RB braucht einen Sieg“, konstatierte der frühere Leipziger Erfolgsarchitekt Ralf Rangnick.

Der argentinische Superstar, der im Hinspiel vor zwei Wochen mit einem Doppelpack herausragte, fehlt in Leipzig mit Oberschenkelproblemen und Knieschmerzen.

„Leipzig hätte in Paris einen, wenn nicht sogar drei Punkte holen können“, sagte Rangnick mit Blick auf das unglückliche 2:3 im Prinzenpark. Die Spieler von Jesse Marsch zeigten dort ihr großes Potenzial, das sie in dieser Spielzeit aber häufig auch vermissen lassen.

Kann Leipzig den Eintracht-Frust wegstecken?

„Wir sind keine Mannschaft, die bereit ist, um die Meisterschale zu kämpfen“, resümierte Marsch tief enttäuscht nach dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt. Durch den späten Ausgleichstreffer fühlte sich das Remis für Geschäftsführer Oliver Mintzlaff „wie eine heftige Niederlage“ an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Der deutlich forschere Ansatz unter Marsch ist bislang nur phasenweise im hochkarätig besetzten Team zu erkennen. In der Bundesliga schaffte Leipzig bislang keine drei Siege am Stück, berauschenden Fußballfesten gegen Stuttgart (4:0) und Hertha BSC (6:0) stehen fahrige Auftritte in Freiburg und Frankfurt (beide 1:1) entgegen.