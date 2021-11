FC Bayern: WhatsApp-Video von Julian Nagelsmann an seine Spieler enthüllt

Es war eine der bittersten Niederlagen in der Geschichte des FC Bayern. Und Julian Nagelsmann musste sie wegen einer Corona-Infektion von zuhause aus verfolgen.

„Guten Morgen, Männer“, begrüßte Nagelsmann, der einen roten Pullover trug, demnach seine Spieler in seinem Film aus der Quarantäne. „Es geht weiter, Blick nach vorne. Es dauert vielleicht ein paar Tage, aber das passiert! Unser Weg geht weiter!“

Nagelsmann beim FC Bayern zurück auf der Trainerbank

In Nagelsmanns Abwesenheit coachte sein Co-Trainer Dino Toppmöller den Rekordmeister und holte zwei Siege aus drei Spielen. Am Dienstag stand dann erstmals wieder Nagelsmann an der Seitenlinie.