Formel 1: Sebastian Vettel überrascht mit einer feuchtfröhlichen Anekdote

Formel 1 veröffentlicht Video mit Vettel und Schumacher

„Ich bin kein Lehrer, aber ich mag es, mit den Leuten über das Leben auf unserem Planeten zu sprechen, über unsere Zukunft und die Umwelt. Und darüber, warum es meiner Ansicht nach wichtig ist, dass wir etwas tun“, verrät er in einem Video der Formel 1, in dem er gemeinsam mit Mick Schumacher (22) Jenga spielt.

Doch es gab auch den Rock´n´Roller Sebastian, den Bruder im Geiste seines besten Rennfahrerkumpels Kimi Räikkönen, der als Party-Löwe bekannt ist. Vettel überrascht im Video mit folgender Aussage in Richtung Schumacher: „Die beste Party hatte ich beim 30. Geburtstag.“ Soweit, so normal. Doch das, was danach kam, ist kurios.

„Normalerweise feiere ich das nicht so groß, aber ich dachte mir, dass 30 etwas Spezielles ist. Ich war in bester Laune, wenn du weißt, was ich meine“, erklärt Vettel Schumi junior augenzwinkernd, und deutet mit einer unmissverständlichen Geste an, dass er dabei auch tief ins Glas geschaut hat. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)