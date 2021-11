MotoGP: Rossi bereut Rücktritt nicht: "Das Problem ist, dass ich alt bin"

Italiens Nationalheld Valentino Rossi steht voll und ganz hinter seiner Entscheidung, das Motorrad zum Saisonende in die Ecke zu stellen.

Der neunmalige Weltmeister war am Sonntag bei seinem letzten Heimrennen in Misano in der MotoGP Zehnter geworden. Rossi, dessen Freundin Francesca Sofia Novello ein Mädchen erwartet, ist stolz auf sein Vermächtnis. "Dank mir haben sich viele Leute dem Motorsport genähert. Leute, die es nicht kannten: von kleinen Kindern bis zu achtzigjährigen Damen", erklärte Rossi und betonte: "Ich habe großen Erfolg bei achtzigjährigen Damen."