Tennis, Billie Jean King Cup: Russland im Halbfinale

Die russischen Tennisspielerinnen haben als erstes Team das Halbfinale des Billie Jean King Cup in Prag erreicht und Titelverteidiger Frankreich ausgeschaltet.

Ihnen reichte am Mittwoch der Punktgewinn durch das 5:7, 6:4, 6:2 von Anastasia Pawljutschenkowa gegen Alize Cornet, um als Siegerinnen der Gruppe A in die K.o.-Spiele am Freitag einzuziehen.