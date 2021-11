Radsport: Giro d'Italia startet in Budapest

Der 105. Giro d‘Italia (6. bis 29. Mai 2022) startet in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit.

Zwei weitere Etappen, darunter ein Einzelzeitfahren, sollen in Ungarn folgen. Nach einem Ruhetag wird die vierte Etappe der ersten Grand Tour des Jahres, die der frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal in diesem Jahr gewann, in Italien fortgesetzt. Die folgenden Teilstücke sollen in der kommenden Woche nach und nach veröffentlicht werden.