Fortnite & League of Legends Crossover: Jinx kommt auf die Insel

Von der Bot Lane nach Lazy Lake: Jinx kommt auf die Insel. © Epic Games

Fortnite und Crossover – das gab es in der Vergangenheit ziemlich häufig. Neu dagegen ist eine Kollaboration mit League of Legends, die schon bald kommen soll.

Der Battle-Royale-Shooter von Epic Games ist erst seit einigen Jahren auf dem Markt, aber bereits jetzt ist die Liste an Crossovern mit bekannten Persönlichkeiten oder fiktiven Charakteren, die in Fortnite aufkreuzen, nahezu endlos. Eine Kollaboration mit einem weiteren weltweit bekannten Online-Spiel, nämlich dem MOBA League of Legends von Riot Games, ist bislang nicht mit von der Partie. Laut einigen Leaks soll sich das allerdings schon bald ändern.

Mischt LoL-Champion Jinx die Fortnite-Insel auf?

Fans von League of Legends erleben aktuell eine wirklich spannende Zeit. Neben den noch laufenden Weltmeisterschaften bereitet Riot Games nämlich auch die Feierlichkeiten zur bevorstehenden Veröffentlichung der LoL-Serie „Arcane“ auf Netflix vor. Unter anderem wird zurzeit sowohl mit weiteren Spielen von Riot als auch mit Titeln von anderen Entwicklern kooperiert. Auch mit Fortnite? Ja, sagt zumindest Leaker Shiina auf Twitter.

Laut den Spekulationen soll League of Legends Champion Jinx als spielbarer Charakter nach Fortnite kommen. LoL-Fans ist sie vor allem durch ihre langen blauen Haare sowie wegen ihrer Rakete bekannt, die sie normalerweise in der Bot Lane auf ihre Gegner feuert. Wir wissen bislang allerdings noch nicht, ob Jinx lediglich als Skin im Item Shop erhältlich ist oder ob die Kollaboration noch weitere Inhalte mit sich bringt.

Ebenfalls nannte der Leak kein genaues Datum für das Fortnite und League of Legends Crossover. Der Tweet vom 30. Oktober sprach nur von „nächster Woche“, was zumindest mit der Veröffentlichung der Netflix-Serie Arcane am 06. November übereinstimmen würde.