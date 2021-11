Call of Duty Warzone: Flugzeugkämpfe auf der neuen Map Caldera

Anzeige

Neue Karte und neues Feature: Call of Duty rüstet auf. © Activision

Die erst kürzlich vorgestellte Warzone Pazifik-Karte Caldera überzeugt nicht nur mit einer traumhaften Optik, sondern führt auch ein neues Feature in den Shooter ein.

Am 02. Dezember wird die pazifische Insel Caldera als neue Map in Call of Duty: Warzone veröffentlicht. Nicht nur das, denn mit dieser Map und der ersten Vanguard Season wird ein neues Feature eingeführt, welches es bisher noch nie in Call of Duty gegeben hat: Dogfights. Nein, es handelt sich dabei nicht um eine Auseinandersetzung von mehreren Hunden. Dogfight steht umgangssprachlich für Luftkampf, das heißt also, dass Spieler die neue Map mit Flugzeugen unsicher machen können.

Luftkämpfe in CoD Warzone: Alle Informationen

Die Schlachten in Verdansk waren großartig, aber es wurde langsam Zeit, dass Call of Duty: Warzone in ein neues Gebiet zieht. Caldera heißt das pazifische Inselparadies, welches Spieler mit der ersten Season von Vanguard erobern können. Neben packenden Duellen hoch in der Luft werden dann auch Bodeneinheiten nicht mehr vor den Flugzeugen in Sicherheit sein. Da das ohne Gegenmittel voraussichtlich viel zu stark wäre, hat Activision vorgesorgt und auf der gesamten Karte Flakgeschütze verteilt.

Darüber hinaus wird es auch noch einen Anti-Air Truck geben, mit dem Flugzeuge aus der Luft geholt werden können. So haben also auch Fußsoldaten eine realistische Chance, sich gegen die Kampfpiloten im Himmel zu wehren. Neben dem Sammelsurium aus Luftwaffe und Kontermechaniken wird die Pazifik-Insel über insgesamt mehr als 200 Points of Interest (interessante Orte) verfügen. Laut Entwickler Activision ist hier von malerischen Stränden bis zu mysteriösen Ruinen alles dabei.