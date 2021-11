FC Schalke 04: Norbert Elgert im "Leadertalk" über Leroy Sané und sein Erfolgsrezept

„Um Spiele zu gewinnen, muss man vorher das Beziehungsspiel gewinnen“, sagt Elgert. „Dazu braucht es viel Zuneigung, Liebe, Respekt und Wertschätzung. Vor allem ganz wichtig: Empathie. Sich in seine Spieler hineinversetzen können, sich in sie hineinfühlen, um sie besser zu verstehen. Das ist der wichtigste Punkt, den ein Trainer braucht.“

Elgert über Sané: „Es gehört Klarheit dazu“

Ein gutes Beispiel sei Sané: „Als ich Leroy Sané in der U19 mal ausgewechselt habe, obwohl er schon bei den Profis war, war das eine unschätzbare Lernerfahrung für ihn. Was er heute auch so sieht. Damals hat er das auch nicht so gesehen. Damals habe ich ihm gesagt: ‚Das mache ich nicht, um dich zu ärgern, ganz im Gegenteil, aber wenn du hier auf den Platz gehst und für Schalke spielst, dann erwarte ich 100 Prozent. Du darfst Fehler machen, aber darfst nichts zurückhalten, was deiner Mannschaft helfen könnte.‘“