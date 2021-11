FC Bayern: Tanguy Nianzou überzeugt gegen Lissabon, Nagelsmann enthüllt: Nur darum spielte er

Tanguy Nianzou darf sich in der Champions-League erstmals von Beginn an beweisen und spielt ordentlich. Julian Nagelsmann plant mit ihm, auch über den Winter hinaus.

Überraschend stellte ihn Julian Nagelsmann gegen Benfica Lissabon (5:2) dann jedoch in die Startelf, für ihn das erste Mal in der Champions-League in seiner noch jungen Bayern-Karriere (bei PSG spielte er bereits einmal von Beginn an).