FIFA 22: Das beste Fußballspiel aller Zeiten?

Die Diskussionen über FIFA 22 nehmen in sozialen Netzwerken wie Twitter oder Reddit kein Ende. Während sich einige überhaupt nicht mit der aktuellen Fußballsimulation von Publisher EA anfreunden können, wird der Titel von anderen als „das beste FIFA in den vergangenen Jahren“ betitelt. Hervorgehoben wird meistens das spaßige Gameplay, welches sich zumindest aktuell zufriedenstellend und frisch anfühlt.

FIFA 22: Gameplay und Transfermarkt

FIFA 22 spielt sich, zumindest auf der Playstation 5 und ohne ein Team voller Icons, ein gutes Stück langsamer als die vorherigen Teile. Die Geschwindigkeit der Fußballer ist nicht mehr ganz so wichtig und an die neuen Pässe mussten sich viele FIFA-Spieler erstmal gewöhnen. Nach einem etwas holprigen Start mit übertrieben starken Fernschüssen und Torhütern, die innerhalb des Strafraums jeden Ball gehalten haben, ist das Gameplay nach einigen Patches mittlerweile gefestigt und kommt bei der Mehrheit der Fans gut an.

Ein Problem gibt es dagegen bei dem Transfermarkt in FIFA 22, denn die Spielerpreise sind von Beginn an in den Keller gerauscht. Auf der einen Seite war es noch nie so leicht, sich ein gutes Starter-Team mit Spielern wie Pogba, Mendy oder Dembele zu bauen. Auf der anderen Seite sind etwa nur ein Dutzend der normalen Goldkarten richtig viele Münzen wert, wodurch es vor allem für Free-to-Play Spieler schwierig wird, die gute Starter-Mannschaft noch zu verbessern.