Leverkusen bangt um Alario-Einsatz gegen Betis

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bangt vor dem wichtigen Gruppenspiel in der Europa League gegen Betis Sevilla am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) um den Einsatz von Lucas Alario. Bei einem Ausfall würde der Werkself neben Patrick Schick (Bänderriss im Sprunggelenk) der zweite Top-Mittelstürmer fehlen. Alario stand beim Abschlusstraining am Mittwoch wegen muskulären Problemen nicht auf dem Platz, eine adäquate Alternative fehlt Trainer Gerardo Seoane in der Spitze.