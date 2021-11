Achtelfinaleinzug in Paris: Koepfer schlägt auch Auger-Aliassime

In seinem zweiten Achtelfinale bei einem Turnier der Masters-Serie trifft Koepfer auf Hubert Hurkacz (Polen/Nr. 7) oder Tommy Paul (USA), der in der ersten Runde Jan-Lennard Struff (Warstein) ausgeschaltet hatte. Koepfer war in Paris erst kurzfristig als Lucky Loser ins Hauptfeld gerückt und hatte beim Dreisatzsieg gegen Murray in der ersten Runde sieben Matchbälle des Briten abgewehrt.